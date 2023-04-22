Карамаринов переизбран главой Европейской легкоатлетической ассоциации

В Белграде состоялся конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации.

В ходе форума прошли выборы главы European Athletics. Президентом федерации переизбран болгарин Добромир Карамаринов. Срок его полномочий теперь рассчитан до 2027 года.

Как сообщает пресс-служба организации, вице-президентом организации переизбран француз Жан Грасья. Аналогичные посты заняли Черри Александер из Великобритании и представительница Швеции Карин Груте Мовин.

Напомним, что Карамаринов в марте 2020 года стал исполняющим обязанности президента European Athletics. На пост президента болгарина избрали в октябре 2021 года.