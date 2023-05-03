Олимпийская чемпионка Боуи скончалась на 33-м году жизни

Стало известно о смерти олимпийская чемпионки по легкой атлетике Тори Боуи.

По информации спортивного агентства Icon Management, победительница ОИ-2016 в эстафете 4х100 м скончалась в возрасте 32 лет. В СМИ отмечается, что тело американской легкоатлетки обнаружено во вторник во Флориде.

Официальной информации о причине смерти Боуи пока не поступало. Американские издания вспоминают, что несколько лет назад Тори признавалась, что была близка к суициду.

Добавим, что помимо золотой олимпийской медали, в активе Боуи имеется серебро на дистанции 100 м и бронза на 200 м.