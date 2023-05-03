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Олимпийская чемпионка Боуи скончалась на 33-м году жизни

В активе спортсменки еще две награды на Играх в Бразилии.
03 мая 2023 17:33
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно о смерти олимпийская чемпионки по легкой атлетике Тори Боуи.

По информации спортивного агентства Icon Management, победительница ОИ-2016 в эстафете 4х100 м скончалась в возрасте 32 лет. В СМИ отмечается, что тело американской легкоатлетки обнаружено во вторник во Флориде.

Официальной информации о причине смерти Боуи пока не поступало. Американские издания вспоминают, что несколько лет назад Тори признавалась, что была близка к суициду.

Добавим, что помимо золотой олимпийской медали, в активе Боуи имеется серебро на дистанции 100 м и бронза на 200 м.

источник: «Советский спорт»
Олимпийская чемпионка Боуи скончалась на 33-м году жизни
В активе спортсменки еще две награды на Играх в Бразилии.
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