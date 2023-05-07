Олимпийская чемпионка Боуи, найденная мертвой, была беременной

Олимпийская чемпионка 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанции 4х100 метров американка Тори Боуи, найденная мертвой во вторник, была на седьмом или восьмом месяце беременности, сообщает Daily Mail.

По данным источника, следствие не исключает, что смерть Боуи носит насильственный характер. Как отмечают ее друзья и соседи, последнее время у спортсменки наблюдалось неустойчивое психологическое поведение, она кричала, брала в руки нож. А согласно судебным документам, дом спортсменки находится на грани конфискации.

Точная причина смерти легкоатлетки не называлась.

Помимо золотой олимпийской медали, в активе Боуи имеется серебро на дистанции 100 м и бронза на 200 м.