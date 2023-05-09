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Российскому олимпийскому чемпиону продлили дисквалификацию из-за вручения наград полтора года назад

Спортсмена отстранили за эпизод полуторалетней давности.
09 мая 2023 20:45
автор: Александр Евграфов

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) продлил на год дисквалификацию олимпийского чемпиона 2008 года в прыжках в высоту россиянина Андрея Сильнова, сообщается на сайте организации.

Поводом для наказания стало вручение Сильновым наград на молодежных соревнованиях в августе 2021 года, которые были посвящены памяти бывшего тренера Сильнова Евгения Загорулько.

В AIU отметили, что дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил спортсмен не имел права участвовать в соревнованиях ни в каком качестве. Нарушение было подтверждено фотографией из соцсетей.

В апреле 2021 года Сильнов был дисквалифицирован на четыре года, теперь срок дисквалификации продлен до 2026 года.

источник:
Российскому олимпийскому чемпиону продлили дисквалификацию из-за вручения наград полтора года назад
Спортсмена отстранили за эпизод полуторалетней давности.
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