Российскому олимпийскому чемпиону продлили дисквалификацию из-за вручения наград полтора года назад

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) продлил на год дисквалификацию олимпийского чемпиона 2008 года в прыжках в высоту россиянина Андрея Сильнова, сообщается на сайте организации.

Поводом для наказания стало вручение Сильновым наград на молодежных соревнованиях в августе 2021 года, которые были посвящены памяти бывшего тренера Сильнова Евгения Загорулько.

В AIU отметили, что дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил спортсмен не имел права участвовать в соревнованиях ни в каком качестве. Нарушение было подтверждено фотографией из соцсетей.

В апреле 2021 года Сильнов был дисквалифицирован на четыре года, теперь срок дисквалификации продлен до 2026 года.