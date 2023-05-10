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Сильнов не будет оспаривать продление своей дисквалификации

Спортсмен наказан за участие в церемонии награждения.
Сильнов не будет оспаривать продление своей дисквалификации
10 мая 2023 15:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российский легкоатлет Андрей Сильнов не планирует оспаривать продление своей дисквалификации.

Напомним, что AIU в 2021 году наказал олимпийского чемпиона 2008 года и отстранил его от спорта на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Накануне дисквалификацию продлили на год.

Сильнов вручал награды на молодежных соревнованиях, которые были посвящены памяти тренера Евгения Загорулько.

Как сообщает ТАСС, Андрею хотели назначить дополнительную четырехлетнюю дисквалификацию, но адвокаты сократили ее срок. Сильнов не видит смысла дальше оспаривать дисквалификацию.

Добавим, что Сильнов также становился чемпионом Европы 2006 года.

источник: ТАСС
Сильнов не будет оспаривать продление своей дисквалификации
Сильнов не будет оспаривать продление своей дисквалификации
Спортсмен наказан за участие в церемонии награждения.
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