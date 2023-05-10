Сильнов не будет оспаривать продление своей дисквалификации

Российский легкоатлет Андрей Сильнов не планирует оспаривать продление своей дисквалификации.

Напомним, что AIU в 2021 году наказал олимпийского чемпиона 2008 года и отстранил его от спорта на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Накануне дисквалификацию продлили на год.

Сильнов вручал награды на молодежных соревнованиях, которые были посвящены памяти тренера Евгения Загорулько.

Как сообщает ТАСС, Андрею хотели назначить дополнительную четырехлетнюю дисквалификацию, но адвокаты сократили ее срок. Сильнов не видит смысла дальше оспаривать дисквалификацию.

Добавим, что Сильнов также становился чемпионом Европы 2006 года.