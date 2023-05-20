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Афанасьева стала чемпионкой России, установив мировой рекорд

Чемпионат России проходит в Саранске.
20 мая 2023 14:04
автор: Александр Евграфов

Легкоатлетка Клавдия Афанасьева стала чемпионкой России по спортивной ходьбе в Саранске.

Она преодолела дистанцию в 35 км за 2 часа 37 минут и 11 секунд. Результат Афанасьевой превысил действующий мировой рекорд, принадлежащий перуанке Кимберли Гарсии (2 часа 37 минут 44 секунды).

Однако результат россиянки не будет засчитан в качестве мирового рекорда, поскольку на соревнованиях отсутствуовали необходимые по регламенту три международных судьи.

В тройке лучших на чемпионате России также Кристина Любушкина (2:51,41) и Дарья Голубечкова (2:57,25).

источник: «Советский спорт»
Афанасьева стала чемпионкой России, установив мировой рекорд
Чемпионат России проходит в Саранске.
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