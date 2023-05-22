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ВФЛА сделало заявление о пересмотре результатов чемпионата России по спортивной ходьбе

Четыре спортсмена грубо нарушили технику передвижения по дистанции.
ВФЛА сделало заявление о пересмотре результатов чемпионата России по спортивной ходьбе
22 мая 2023 11:12
автор: Александр Шульгин
автор фото: ВФЛА

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко заявила, что организация не будет пересматривать результаты чемпионата России по спортивной ходьбе.

«Проблема восприятия ходьбы существовала во все времена. Фото и видео не являются доказательствами нарушений в соответствии с правилами. Если решений судей о снятии участников не было, ничего в протоколах меняться уже не будет», - приводит слова Глущенко РИА Новости.

Напомним, что во время прохождения дистанции в 35 км в рамках национального первенства в Саранске четыре спортсмена допустили грубые нарушения в технике ходьбы, одновременно отрывая обе ноги от земли.

В итоге одна из нарушителей - Клавдия Афанасьева стала победительницей в указанной дисциплине.

источник: «РИА Новости»
ВФЛА сделало заявление о пересмотре результатов чемпионата России по спортивной ходьбе
ВФЛА сделало заявление о пересмотре результатов чемпионата России по спортивной ходьбе
Четыре спортсмена грубо нарушили технику передвижения по дистанции.
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