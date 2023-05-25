Ласицкене стала второй на командном чемпионате России

В Сочи завершились соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в рамках командного чемпионата России по легкой атлетике.

Отметим, что олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заняла лишь второе место. Она преодолела планку, установленную на отметке 1,88 метра.

Победительницей соревнований стала Карина Демидик из Беларуси. Ее результат - 1,91 м. Еще одну серебряную медаль завоевала Наталья Спиридонова, показавшая аналогичный с Ласицкене результат.

Добавим, что соревнования среди мужчин выиграл Данил Лысенко (2,30 м).