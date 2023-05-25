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Ласицкене стала второй на командном чемпионате России

Турнир входит в серию соревнований «Королева российского спорта».
25 мая 2023 14:56
автор: Александр Поволоцкий

В Сочи завершились соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в рамках командного чемпионата России по легкой атлетике.

Отметим, что олимпийская чемпионка Мария Ласицкене заняла лишь второе место. Она преодолела планку, установленную на отметке 1,88 метра.

Победительницей соревнований стала Карина Демидик из Беларуси. Ее результат - 1,91 м. Еще одну серебряную медаль завоевала Наталья Спиридонова, показавшая аналогичный с Ласицкене результат.

Добавим, что соревнования среди мужчин выиграл Данил Лысенко (2,30 м).

источник: «Советский спорт»
Ласицкене стала второй на командном чемпионате России
Турнир входит в серию соревнований «Королева российского спорта».
25.05.2023 14:56
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