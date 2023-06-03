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Кенийская спортсменка почти на секунду улучшила мировой рекорд

Достижение было установлено на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции.
03 июня 2023 10:07
автор: Александр Евграфов

Двукратная олимпийская чемпионка, кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м. Она пробежала дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в июле 2015 года. Он принадлежал эфиопке Гензебе Дибабе, которая пробежала в Монако полтора километра за 3 минуты 50,07 секунды.

«Всё ещё впереди. Я работаю над тем, чтобы бежать ещё быстрее. Моя цель пробежать быстрее, чем 3 минуты 49 секунд. Я по-прежнему настраиваюсь на прекрасные забеги в оставшейся части сезона», - цитирует 29-летнюю Кипьегон пресс-служба World Athletics.

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже кенийка побежит на дистанции 5000 м, а в июле, в Монако вновь выступит на полуторакилометровом забеге.

источник: World Athletics
Кенийская спортсменка почти на секунду улучшила мировой рекорд
Достижение было установлено на этапе Бриллиантовой лиги в итальянской Флоренции.
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