Кенийская спортсменка почти на секунду улучшила мировой рекорд

Двукратная олимпийская чемпионка, кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м. Она пробежала дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в июле 2015 года. Он принадлежал эфиопке Гензебе Дибабе, которая пробежала в Монако полтора километра за 3 минуты 50,07 секунды.

«Всё ещё впереди. Я работаю над тем, чтобы бежать ещё быстрее. Моя цель пробежать быстрее, чем 3 минуты 49 секунд. Я по-прежнему настраиваюсь на прекрасные забеги в оставшейся части сезона», - цитирует 29-летнюю Кипьегон пресс-служба World Athletics.

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже кенийка побежит на дистанции 5000 м, а в июле, в Монако вновь выступит на полуторакилометровом забеге.