Ласицкене из-за травмы пропустит Неделю легкой атлетики

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, сообщил, что его подопечная не выступит на Неделе легкой атлетики в Москве.

«Пока неизвестно насколько серьезная травма у Маши. Она пропускает старт из‑за повреждения в области пяточного ахилла. Срок реабилитации Маши зависит от результатов медицинского обследования, которое она сейчас проходит. Больше ничего не известно. Будем надеется на скорейшее выздоровление Маши», - приводит «Матч ТВ» слова наставника.

Неделя легкой атлетики пройдет с 5 по 10 июня, турнир по прыжкам в высоту состоится 6 июня.

Напомним, что Ласицкене 25 мая заняла второе место в своей дисциплине на командном чемпионате России по легкой атлетике, уступив белоруске Карине Демидик.