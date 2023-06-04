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Ласицкене из-за травмы пропустит Неделю легкой атлетики

Турнир пройдет с 5 по 10 июня в столице России.
04 июня 2023 16:40
автор: Максим Скороходов

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, сообщил, что его подопечная не выступит на Неделе легкой атлетики в Москве.

«Пока неизвестно насколько серьезная травма у Маши. Она пропускает старт изза повреждения в области пяточного ахилла. Срок реабилитации Маши зависит от результатов медицинского обследования, которое она сейчас проходит. Больше ничего не известно. Будем надеется на скорейшее выздоровление Маши», - приводит «Матч ТВ» слова наставника.

Неделя легкой атлетики пройдет с 5 по 10 июня, турнир по прыжкам в высоту состоится 6 июня.

Напомним, что Ласицкене 25 мая заняла второе место в своей дисциплине на командном чемпионате России по легкой атлетике, уступив белоруске Карине Демидик.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Ласицкене из-за травмы пропустит Неделю легкой атлетики
Турнир пройдет с 5 по 10 июня в столице России.
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