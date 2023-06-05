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Гроссмейстер Карякин победил в забеге в рамках Недели легкой атлетики

Вторым финишировал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Кокляев.
05 июня 2023 20:51
автор: Александр Евграфов

Обладатель Кубка мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Сергей Карякин победил в шоу-забеге на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Забеги проходили на Никольской улице. Карякин пробежал дистанцию за 8,94 секунды, вторым финишировал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев (10,52), третье место у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина (11,40).

В забеге также принял участие обладатель действующего рекорда мира по прыжкам в высоту, олимпийский чемпион 1992 года кубинец Хавьер Сотомайор.

источник: «Советский спорт»
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