Гроссмейстер Карякин победил в забеге в рамках Недели легкой атлетики

Обладатель Кубка мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Сергей Карякин победил в шоу-забеге на 60 метров в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Забеги проходили на Никольской улице. Карякин пробежал дистанцию за 8,94 секунды, вторым финишировал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев (10,52), третье место у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина (11,40).

В забеге также принял участие обладатель действующего рекорда мира по прыжкам в высоту, олимпийский чемпион 1992 года кубинец Хавьер Сотомайор.