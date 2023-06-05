Акатьева победила в шоу-забеге фигуристок, пытавшихся финишировать вместе

Чемпионка России 2023 года Софья Акатьева стала победительницей шоу-забега фигуристок на 60 метров, состоявшегося в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Акатьева пробежала дистанцию за 18,44 секунды. Второе место у олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, третье - у Алины Загитовй. Четвертой стала победительница Финала Гран-при России прошлого сезона Аделия Петросян. Спортсменки попытались финишировать одновременно, но не смогли синхронно сделать это, и Акатьева чуть раньше пересекла финишную линию.

Неделя легкой атлетики проходит в Москве.