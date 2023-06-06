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Скончался спринтер Хайнс, первым пробежавшим стометровку быстрее десяти секунд

Спортсмену было 76 лет.
06 июня 2023 18:43
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион 1968 года Джим Хайнс скончался на 77-м году жизни, сообщает World Athletics.

Американский бегун стал первым, кому удалось пробежать 100 метров быстрее, чем за 10 секунд. Хайнс завоевал золото Олимпийских игр 1968 года в Мехико, пробежав дистанцию за 9,95 секунды по электронному хронометражу, установив мировой рекорд.

Это достижение было побито только в 1983 году, когда Кэлвин Смит, преодолел стометровку с результатом 9,93 секунды.

Хайнс также завоевал еще одно золото Мехико и установил мировой рекорд, победив в составе сборной США в эстафете 4х100 метров с результатом 38,24 секунд.

источник: World Athletics
Скончался спринтер Хайнс, первым пробежавшим стометровку быстрее десяти секунд
Спортсмену было 76 лет.
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