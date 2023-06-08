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Знаменитая советская легкоатлетка пережила свою мнимую смерть на 20 лет

Даже энциклопедии ошибаются.
08 июня 2023 15:33

По информации «Советского спорта», 21 мая этого года на 86-м году жизни умерла знаменитая советская легкоатлетка Валентина Большова (Масловская). В 1950-60-е годы она становилась чемпионкой и призером чемпионатов СССР и Европы в спринтерском беге, а также участвовала в Олимпийских играх 1960 года в Риме. В легкоатлетических и спортивных энциклопедиях разных лет датой смерти Большовой значился... 2002 год.

- Валентина Анатольевна умерла 21 мая 2023 года, в городе Палафружель, провинция Жирона, Каталония. В этом городке она и похоронена, - сообщила «Советскому спорту» её дочь Виктория Большова.

Валентина Масловская была знаковой фигурой в советском беге на короткие дистанции в течение почти 15 лет. На её счету - многочисленные победы и медали в советских и международных соревнованиях в беге на 100 и 200 м, в барьерном спринте на 100 м, а также в многочисленных эстафетах. На Играх-60 в Риме вместе с коллегами по сборной СССР остановилась в шаге от олимпийского подиума в эстафете 4х100 м.

Вместе со своим мужем Виктором Большовым, участником двух Олимпиад в прыжках в высоту, они стали основателями спортивной династии, продолжающейся уже в третьем поколении. Их дочь Ольга Большова была советской и молдавской легкоатлеткой, участвовавшей на четырёх Олимпиадах. Муж Ольги, Вадим Задойнов — советский и молдавский легкоатлет, выступавший на Играх 1992, 1996 и 2000 годов. Их дочь, Алёна Большова-Задойнова - действующая молдавская и испанская теннисистка, входившая в топ-100 в мире. Семья переехала в Испанию из Кишинёва через несколько лет после распада СССР.

Интересно, что по сведениям спортивных бумажных и электронных энциклопедий, Валентина Большова умерла в 2002 году (источник этой информации не нигде не указывался). Как выяснилось, фактически знаменитая спортсменка пережила свою мнимую смерть на 20 с лишним лет.

источник: «Советский спорт»
Знаменитая советская легкоатлетка пережила свою мнимую смерть на 20 лет
Даже энциклопедии ошибаются.
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