Олимпийская чемпионка Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы

Олимпийская чемпионка Игр в Токио прыгунья в высоту Мария Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы ахилла, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера Геннадия Габриляна.

«Маша прошла обследование и уже приступила к восстановлению. Обследования продолжаться. Она пропустит неопределенное количество стартов, а возвращение в сектор будет зависеть от скорости восстановления», - отметил Габрилян.

Ласицкене также является трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей «Бриллиантовой лиги».