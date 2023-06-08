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Олимпийская чемпионка Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы

Спортсменка уже прошла первые обследования.
08 июня 2023 18:41
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка Игр в Токио прыгунья в высоту Мария Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы ахилла, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера Геннадия Габриляна.

«Маша прошла обследование и уже приступила к восстановлению. Обследования продолжаться. Она пропустит неопределенное количество стартов, а возвращение в сектор будет зависеть от скорости восстановления», - отметил Габрилян.

Ласицкене также является трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей «Бриллиантовой лиги».

источник: ТАСС
Олимпийская чемпионка Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы
Спортсменка уже прошла первые обследования.
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