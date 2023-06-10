Рекордсменка Кипьегон установила второй за неделю мировой рекорд

Кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 5000 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Она пробежала дистанцию за 14 минут 5,20 секунды, обновив рекорд эфиопской спортсменки Летесенбет Гидей, установленный в октябре 2020 года, более чем на секунду (14 минут 6,62).

Неделю назад двукратная олимпийская чемпионка Кипьегон на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции стала мировой рекордсменкой в беге на 1500 м с результатом 3 минуты 49,11 секунды.