Серебряный призер Олимпийских игр пробежал дистанцию на полторы секунды быстрее мирового рекорда

Эфиопский бегун Ламеха Гирма установил мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Он пробежал дистанцию за 7 минут 52,11 секунды. Это на полторы секунды быстрее прежнего достижения (7 минут 53,63), который в сентябре 2004 года установил катарский легкоатлет Сахид Шахин.

22-летний Гирме является серебряным призером Олимпийских игр в Токио (2021) и чемпионатов мира (2019, 2022).

Ранее на этапе Бриллиантовой лиги в Париже кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 5000 метров.