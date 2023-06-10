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Серебряный призер Олимпийских игр пробежал дистанцию на полторы секунды быстрее мирового рекорда

Этап Бриллиантовой лиги в Париже отметился двумя мировыми достижениями.
10 июня 2023 08:38
автор: Александр Евграфов

Эфиопский бегун Ламеха Гирма установил мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Он пробежал дистанцию за 7 минут 52,11 секунды. Это на полторы секунды быстрее прежнего достижения (7 минут 53,63), который в сентябре 2004 года установил катарский легкоатлет Сахид Шахин.

22-летний Гирме является серебряным призером Олимпийских игр в Токио (2021) и чемпионатов мира (2019, 2022).
Ранее на этапе Бриллиантовой лиги в Париже кенийская легкоатлетка Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 5000 метров.

источник: «Советский спорт»
Серебряный призер Олимпийских игр пробежал дистанцию на полторы секунды быстрее мирового рекорда
Этап Бриллиантовой лиги в Париже отметился двумя мировыми достижениями.
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