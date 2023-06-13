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Эксперты выяснили причину смерти 32-летней олимпийской чемпионки по легкой атлетике

Следствие не исключало, что смерть могла носить насильственный характер.
13 июня 2023 16:40
автор: Александр Евграфов

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике американка Тори Боуи умерла от осложнений во время беременности, сообщает USA Today со ссылкой на отчет о вскрытии.

По данным источника, в момент смерти Боуи находилась на седьмом или восьмом месяце беременности. У нее возникли осложнения, которые включали в себя респираторный дистресс и эклампсию. Ее смерть была признана естественной.

Ранее сообщалось, что у Боуи наблюдалось неустойчивое и беспокойное поведение.

32-летняя Боуи выиграла золото Олимпиады 2014 года в эстафете 4 по 100 метров. На тех же Играх она выиграла серебряную (100 м) и бронзовую (200 м) медали.

источник: USA Today
Эксперты выяснили причину смерти 32-летней олимпийской чемпионки по легкой атлетике
Следствие не исключало, что смерть могла носить насильственный характер.
13.06.2023 16:40
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