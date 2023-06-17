Двукратный призер Олимпийских игр отстранен от соревнований за подделку данных в паспорте

Двукратный призер Олимпийских игр по легкой атлетике легкоатлет Лугелин Сантос отстранен от соревнований.

Отметим, что 30-летний представитель Доминиканской Республики наказан за фальсификацию данных в паспорте. Он указал в документе дату рождения на год меньше. Решение принял Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

«Я просто следовал указаниям тех, кто руководил мной в моей тогдашней спортивной карьере», — написал Сантос на своей странице в соцсети.

Добавим, что Сантос является серебряным призером Олимпиады-2012 в беге на 400 м, серебряным призером Игр-2020 в Токио в эстафете 4x400 м.