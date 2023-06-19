Чемпион России по бегу получил два года лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровью

Российский легкоатлет Александр Хютте был приговорен к лишению свободы сроком на два года в колонии общего режима, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Региональное ГУМВД обвиняло Хютте в избиении мужчины в мае 2022 года, за что суд и вынес наказание по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), также спортсмен должен оплатить 40 221 рублей материального ущерба и 450 тысяч за возмещение морального вреда пострадавшему.

Обвиняемый частично признал свою вину.

Хютте является чемпионом Европы в командных соревнованиях в Стокгольме (2011 год), серебряным призером в Брауншвейге (2014), а также четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции (2010 - 2013).

Добавим, что в 2015 году легкоатлета отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации Хютте стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В 2021 году его задержали с наркотиками.