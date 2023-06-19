ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чемпион России по бегу получил два года лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровью

Также спортсмен был оштрафован
Чемпион России по бегу получил два года лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровью
19 июня 2023 12:14
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Российский легкоатлет Александр Хютте был приговорен к лишению свободы сроком на два года в колонии общего режима, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Региональное ГУМВД обвиняло Хютте в избиении мужчины в мае 2022 года, за что суд и вынес наказание по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), также спортсмен должен оплатить 40 221 рублей материального ущерба и 450 тысяч за возмещение морального вреда пострадавшему.

Обвиняемый частично признал свою вину.

Хютте является чемпионом Европы в командных соревнованиях в Стокгольме (2011 год), серебряным призером в Брауншвейге (2014), а также четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции (2010 - 2013).

Добавим, что в 2015 году легкоатлета отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации Хютте стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В 2021 году его задержали с наркотиками.

Чемпион России по бегу получил два года лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровью
Чемпион России по бегу получил два года лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровью
Также спортсмен был оштрафован
19.06.2023 12:14
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Двукратный призер Олимпийских игр отстранен от соревнований за подделку данных в паспорте
Спортсмен является одним из самых успешных доминиканских атлетов.
17.06.2023 15:55
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Эксперты выяснили причину смерти 32-летней олимпийской чемпионки по легкой атлетике
Следствие не исключало, что смерть могла носить насильственный характер.
13.06.2023 16:40
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
Серебряный призер Олимпийских игр пробежал дистанцию на полторы секунды быстрее мирового рекорда
Этап Бриллиантовой лиги в Париже отметился двумя мировыми достижениями.
10.06.2023 08:38
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
Кенийская легкоатлетка Кипьегон установила второй мировой рекорд за неделю
Кенийская легкоатлетка Кипьегон установила второй мировой рекорд за неделю
Она достижение эфиопской спортсменки Летесенбет Гидей.
10.06.2023 08:30
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
Олимпийская чемпионка Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы
Спортсменка уже прошла первые обследования.
08.06.2023 18:41
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
Знаменитая советская легкоатлетка пережила свою мнимую смерть на 20 лет
Знаменитая советская легкоатлетка пережила свою мнимую смерть на 20 лет
Даже энциклопедии ошибаются.
08.06.2023 15:33
Легкая атлетика
автор: Максим Скороходов
Скончался спринтер Хайнс, первым пробежавшим стометровку быстрее десяти секунд
Спортсмену было 76 лет.
06.06.2023 18:43
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
Бывший полузащитник сборной России Алдонин победил в шоу-забеге футболистов
Неделя легкой атлетики проходит в Москве.
05.06.2023 21:38
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
Акатьева победила в шоу-забеге фигуристок, пытавшихся финишировать вместе
Неделя легкой атлетики проходит в Москве.
05.06.2023 21:09
Легкая атлетика
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.