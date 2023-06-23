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Чемпион мира Шубенков высказался о возможной смене гражданства

На Олимпиаде в Токио спортсмен не вышел на старт квалификационного забега из-за травмы.
23 июня 2023 19:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский легкоатлет Сергей Шубенков высказался о возможной смене гражданства.

Напомним, что 33-летний спортсмен специализируется на беге с барьерами на 110 метров. В 2015 году Шубенков завоевал золотую медаль чемпионата мира.

«Мнe уже 33 года, кому я там тaкой красивый нужен, с рeзультатом 13,40? Еcть у нас другие «помeняторы», но по пальцам руки... Смeна гражданства на бумаге выглядит хорoшим вариантом, но так нe будет — чтобы я просто получил паспорт, и остaлся в Барнауле тренироваться. Это слoжная история и крайняя мера», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Шубенкова.

Добавим, что МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.

источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпион мира Шубенков высказался о возможной смене гражданства
На Олимпиаде в Токио спортсмен не вышел на старт квалификационного забега из-за травмы.
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