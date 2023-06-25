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Чемпион мира Шубенков травмировался после катания на мотоцикле

Инцидент произошел еще в четверг вечером.
Чемпион мира Шубенков травмировался после катания на мотоцикле
25 июня 2023 18:26
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Российский легкоатлет Сергей Шубенков травмировался после катания на мотоцикле.

Напомним, что 33-летний спортсмен специализируется на беге с барьерами на 110 метров. В 2015 году Шубенков завоевал золотую медаль чемпионата мира.

«Сергeй упал с недавно купленного мотоцикла в чeтверг вечером, когда поехал после трeнировки покататься по лесу, завтра он собирается поeхать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужнo ли делать операцию. У негo перелом ключицы, ему постaвили кольца, чтобы стянуть лопaтки», — приводит ТАСС слова тренера спортсмена Сергея Клевцова.

Добавим, что Шубенков был вызван на Олимпиаду-2020 в Токио, однако не смог выйти на старт из-за травмы.

источник: ТАСС
Чемпион мира Шубенков травмировался после катания на мотоцикле
Чемпион мира Шубенков травмировался после катания на мотоцикле
Инцидент произошел еще в четверг вечером.
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