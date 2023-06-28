Красочный забег в Москве перенесен на 2 июля

Красочный забег, запланированный на 25 июня, перенесен на 2 июля, сообщается в Telegram-канале «Бегового сообщества».

«Новая дата Красочного забега - 2 июля. Мы надеемся, что вы сможете принять участие в соревнованиях, и уже в ближайшее воскресенье мы увидимся с вами на старте», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что забег отменен в связи с введением в Москве режима КТО и заявлением мэра Москвы об отмене массовых мероприятий. Однако после снятия ограничительных мер организаторы решили провести мероприятие.

По словам организаторов, выданные номера участников остаются действительными. Участники пробегут 5 км через четыре красочные зоны, где их будут осыпать яркими красками.