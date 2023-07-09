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Компания украинского спортсмена Сергея Бубки ведет бизнес в России

Предприятие числится в российском реестре юридических лиц.
09 июля 2023 16:35
автор: Глеб Шевяков

Компания «Монблан», совладельцем которой является украинский легкоатлет Сергей Бубка, зарегистрирована в российском реестре юрлиц и занимается предпринимательством в ДНР. Об этом сообщает украинское издание Bihus.Info.

Отметим, что организация ориентируется на продаже горючего. В 2014 году фирма сменила юридический адрес с Донецка на Волноваху и на протяжении четырех лет принимала участие в тендерах Украины.

Как утверждает источник, в начале нынешнего года компания снова стала базироваться в Донецке, а ее наименование оказалось в российском реестре юридических лиц. Сообщается, что «Монблан» заключил с властями ДНР три соглашения на поставку топлива.

Добавим, что владельцами «Монблана» являются Сергей Бубка и его старший брат Василий.

источник: «Советский спорт»
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