У российского рэпера остановилось сердце во время пробежки

Участник группы «Каста» рэпер Андрей Пасечный заявил, что провел некоторое время в коме из-за остановки сердца.

Как утверждает певец ему провели срочное шунтирование, при этом шансов выжить у него было немного.

«20 июня с утра я был на пробежке и у меня случилась остановка сердца. Спасибо пляжному спасателю и врачу, кто смог оказать мне помощь. Спасибо всем врачам госпиталей (в городе Порту на севере Португалии) за то, что оказали эффективное лечение (мне провели срочное шунтирование на сердце) и спасли мне жизнь. Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего. Я восстановлюсь и вернусь к концертной деятельности», - написал рэпер в соцсетях.

Хамиль поет в группе «Каста» с 1999 года. Ранее участником этой группы был известный звездный болельщик Баста. Последний альбом группы «Каста» вышел в 2021 году.

До группы «Каста» Хамиль пел в коллективе «Династия Альфа», который сам же и создал в 1996 году.