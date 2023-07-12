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В Госдуме отреагировала на новость о том, что Исинбаева переехала жить в Испанию

Один из политиков засомневался в данной информации.
12 июля 2023 16:31
автор: Степан Шереметьев

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева переехала жить в Испанию.

«Я не знаю, произошло это или нет. Про нее было много всяких историй. Может, она просто поехала на две недели с ребенком отдохнуть в отпуск. Пока я от нее самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю», - приводит слова политика «Газета.Ru».

Напомним, что ранее Исинбаева была депутатом ГД. В 2012 году она стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а в феврале 2023-го была внесена санкционные списки Украины.

источник: «Газета.Ru»
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