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Двукратная олимпийская чемпионка Семеня выиграла суд в ЕСПЧ против World Athletic

Причиной иска стало отстранение от соревнований из-за высокого уровня тестостерона.
Двукратная олимпийская чемпионка Семеня выиграла суд в ЕСПЧ против World Athletic
12 июля 2023 17:09
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня выиграла апелляцию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу о запрете участия в соревнованиях спортсменок с повышенным уровнем тестостерона, сообщает AFP.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) обязала спортсменок с повышенным уровнем тестостерона искусственно снижать его, чтобы получить допуск к международным соревнованиям.

Семеня, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров (2012, 2016), назвала такие меры дискриминационными и потребовала их отменить.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию легкоатлетки, а затем Федеральный суд Швейцарии (SFT) подтвердил решение высшей спортивной инстанции.

В World Athletic с решением ЕСПЧ не согласились и заявили о намерении подать кассационную жалобу в Большую палату суда.

источник: AFP
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