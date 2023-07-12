Двукратная олимпийская чемпионка Семеня выиграла суд в ЕСПЧ против World Athletic

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня выиграла апелляцию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу о запрете участия в соревнованиях спортсменок с повышенным уровнем тестостерона, сообщает AFP.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) обязала спортсменок с повышенным уровнем тестостерона искусственно снижать его, чтобы получить допуск к международным соревнованиям.

Семеня, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров (2012, 2016), назвала такие меры дискриминационными и потребовала их отменить.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию легкоатлетки, а затем Федеральный суд Швейцарии (SFT) подтвердил решение высшей спортивной инстанции.

В World Athletic с решением ЕСПЧ не согласились и заявили о намерении подать кассационную жалобу в Большую палату суда.