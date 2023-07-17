Легкоатлетка, сменившая российское гражданство на кипрское, выиграла золотую медаль молодежного ЧЕ

Кипрская легкоатлетка Елена Куличенко, ранее выступающая за национальную команду России, стала победительницей в прыжках в высоту в рамках молодежного чемпионата Европы, который проходит в Эспоо (Финляндия).

Отметим, что на соревнованиях в возрасте до 23 лет атлетке удалось преодолеть высоту в 1,91 метра. Таким образом, 22-летняя Елена принесла Кипру первую золотую медаль в истории на молодежном европейском первенстве в легкой атлетике.

Добавим, что Куличенко сменила российское спортивное гражданство на кипрское два года назад. Ранее она завоевала серебро на юниорском первенстве России (2021).