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Легкоатлетка, сменившая российское гражданство на кипрское, выиграла золотую медаль молодежного ЧЕ

Спортсменка стала представлять Кипр в 2021 году.
17 июля 2023 22:34
автор: Глеб Шевяков

Кипрская легкоатлетка Елена Куличенко, ранее выступающая за национальную команду России, стала победительницей в прыжках в высоту в рамках молодежного чемпионата Европы, который проходит в Эспоо (Финляндия).

Отметим, что на соревнованиях в возрасте до 23 лет атлетке удалось преодолеть высоту в 1,91 метра. Таким образом, 22-летняя Елена принесла Кипру первую золотую медаль в истории на молодежном европейском первенстве в легкой атлетике.

Добавим, что Куличенко сменила российское спортивное гражданство на кипрское два года назад. Ранее она завоевала серебро на юниорском первенстве России (2021).

источник: «Советский спорт»
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