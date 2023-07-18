World Athletics не будет рассматривать вопрос возвращения россиян к стартам на ближайшем конгрессе

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не будет рассматривать вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования на своем ближайшем конгресс.

«Конгресс World Athletics не будет рассматривать вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Он будет рассмотрен рабочей группой, которая в надлежащее время проинформирует совет World Athletics о своих рекомендациях», - приводит заявление представителей организации ТАСС.

Напомним, в последние годы россияне выступали на международных турнирах в нейтральном статусе из-за допинговых скандалов, а ВФЛА была лишена членства в World Athletics.

В 2023 году российскую федерацию легкой атлетики восстановили в World Athletics, однако теперь спортсмены уже оказались отстранены от стартов из-за политической ситуации вместе с белорусами.