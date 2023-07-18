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Исинбаева продолжит работать в МОК из-за того, что не поддерживает СВО

К такому выводу пришли в Международном олимпийском комитете.
18 июля 2023 17:49
автор: Степан Шереметьев

Экс-легкоатлетка Елена Исинбаева продолжит работать в Международном олимпийском комитете. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В заявлении отмечается, что комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала СВО, передаёт «РИА Новости».

Напомним, ранее Исинбаева сказала, что продолжит работать в Международном олимпийском комитете. Она назвала свои звания, полученные в ЦСКА, «номинальными».

источник: МОК
источник: «РИА Новости»
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