Глава Республики Дагестан поручил переименовать стадион, названный в честь Исинбаевой

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов поручил региональному министерству спорта и мэру Махачкалы организовать голосование, в котором махачкалинцы смогли бы подобрать новое название стадиона в столице региона.

В настоящее время стадион носит имя двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Меликов отметил, что переименование спортивного объекта произошло скоропалительно и без учёта мнения горожан.

«Это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, своё прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, — для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона», — заявил Меликов в своём телеграм-канале.

Он назвал Дагестан спортивной республикой, где много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, а дагестанский характер – чертой, которая позволяла атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника.

Меликов не исключил, что горожане захотят вернуть прежнее название спортивной арены – «Труд».

«А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — заключил Меликов.