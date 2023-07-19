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Рекордсменку мира легкоатлетку Тоби Амусан обвиняют в нарушении антидопинговых правил

24 июля 2022 она установила мировой рекорд по бегу на 100 м с барьерами.
19 июля 2023 10:46
автор: Виталий Овсянников

26-летняя нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Сегодня Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике обвинила меня в предполагаемом нарушении правил из-за того, что я пропустила три теста в течение 12 месяцев», — сообщила Амусан.

Кроме того, она заявила, что желает оспорить это обвинение как можно скорее. В августе стартует ЧМ по лёгкой атлетике, где она хочет принять участие.

Напомним, что 24 июля 2022 Тоби Амусан установила мировой рекорд по бегу на 100 м с барьерами, преодолев эту дистанцию за 12,12 секунды.

источник: «Советский спорт»
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