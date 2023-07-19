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Губерниев считает, что Исинбаева на заслужила гневной критики за свои высказывания

По словам комментатора, она должна остаться в сердцах болельщиков великой спортсменкой.
19 июля 2023 12:35
автор: Артур Гичунцев

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал последние события вокруг известной легкоатлетки Елены Исинбаевой.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка, уехавшая в Испанию, заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

«К Елене Исинбаевой можно относиться по-разному, она всегда была на своей волне. Но разве её испанская жизнь и странное заявление перечёркивают спортивное величие действительно легендарной нашей спортсменки? Как считаете? Казнить нельзя помиловать? Где ставить запятую? Кто для вас Исинбаева?» – написал Губерниев в соцсети.

41-летняя Исинбаева выигрывала золото ОИ на Играх в Афинах и Пекине. Также она является трёхкратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

источник: «Советский спорт»
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