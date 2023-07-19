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Матыцин раскритиковал Исинбаеву за слова о воинском звании

Министр спорта считает, что легкоатлетка заслужила негативную реакцию со стороны россиян.
19 июля 2023 14:55
автор: Артур Гичунцев

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявление двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Ранее российская легкоатлетка, уехавшая в Испанию, заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

«Здесь абсолютно однозначная оценка – недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям», – приводит слова Матыцина ТАСС.

За свои высказывания Исинбаева попала под шквал критики, а глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать махачкалинский стадион, названный в ее честь.

источник: ТАСС
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