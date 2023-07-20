Чемпион Олимпиады в Москве Валюлис умер в возрасте 64 лет

Чемпион Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР Ремигиюс Валюлис умер в возрасте 64 лет, сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Литвы.

«Имя Ремигиюса Валюлиса навсегда останется в наших сердцах и в истории легкой атлетики Литвы. Мы приносим соболезнования, друзьям и коллегам усопшего», - говорится в заявлении.

Валюлис выиграл золото Олимпийских игр в эстафете 4х400 м. В 1980 году он также стал бронзовым призером чемпионата Европы в беге на 400. После завершения карьеры работал тренером.