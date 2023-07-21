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В мэрии Волгограда назвали причину иска против двукратной олимпийской чемпионки Исинбаевой

В последние дни спортсменка попала под шквал критики из-за своих высказываний.
В мэрии Волгограда назвали причину иска против двукратной олимпийской чемпионки Исинбаевой
21 июля 2023 15:40
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Администрация Волгограда подала иск в арбитражный суд о взыскании неосновательного обогащения с владельцев парковочных мест

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии, среди этих горожан есть и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Общая сумма требований властей составляет более 124 тысяч рублей.

Отмечается, что владельцы парковочных мест не заключали договор на пользование земельным участком. Аналогичные иски подавались с 2016 по 2019 годы, после этого собственники оплату производили оперативно.

Ранее российская легкоатлетка, уехавшая в Испанию, заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

За свои высказывания Исинбаева попала под шквал критики, а глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать махачкалинский стадион, названный в её честь.

источник: «РИА Новости»
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