В мэрии Волгограда назвали причину иска против двукратной олимпийской чемпионки Исинбаевой

Администрация Волгограда подала иск в арбитражный суд о взыскании неосновательного обогащения с владельцев парковочных мест

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии, среди этих горожан есть и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Общая сумма требований властей составляет более 124 тысяч рублей.

Отмечается, что владельцы парковочных мест не заключали договор на пользование земельным участком. Аналогичные иски подавались с 2016 по 2019 годы, после этого собственники оплату производили оперативно.

Ранее российская легкоатлетка, уехавшая в Испанию, заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

За свои высказывания Исинбаева попала под шквал критики, а глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать махачкалинский стадион, названный в её честь.