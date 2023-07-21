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Кенийская легкоатлетка побила третий мировой рекорд за два месяца

Рекорд был поставлен на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
21 июля 2023 22:46
автор: Александр Евграфов

Кенийская легкоатлетка Фаит Кипьегон побила третий мировой рекорд за последние два месяца. На этот раз обновлено достижение в беге на милю.

На этапе Бриллиантовой лиги в Монако Кипьегон пробежала дистанцию за 4 минуты 7,64 секунды. Фаит не выступала на этой дистанции с 2016 года.

Кенийка побила достижение, установленное в 2019 году представительницей Нидерландов Сифан Хассан (4 минуты 12,33 секунды).

Ранее Кипьегон побила мировые рекорды на дистанциях 1500 и 5000 метров. Предполагается, что двукратная олимпийская чемпионка выступит на этих двух дистанциях на чемпионате мира в Будапеште с 19 по 27 августа.

источник: «Советский спорт»
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