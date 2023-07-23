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На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований, в которых участвуют россияне

Позиция МОК вынудила украинцев пересмотреть свои планы.
На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований, в которых участвуют россияне
23 июля 2023 18:11
автор: Артур Гичунцев
автор фото: НОК Украины

Украинские спортсмены могут поехать на соревнования, в которых участвуют атлеты из России. Об этом заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

«Конечно, нам нужно участвовать сейчас во всех квалификационных соревнованиях. Если Россия и Белоруссия не будут официально приглашены на Олимпийские игры 2024 года, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям. Неприглашение России и Белоруссии на Олимпиаду не означает, что спортсмены из этих стран не могут соревноваться на Играх в Париже в нейтральном статусе», – приводит слова функционера издание «Общественное».

Напомним, в апреле этого года Министерство спорта Украины сообщило, что будет лишать федерации национального статуса, если их спортсмены поедут на соревнования, в которых участвуют атлеты из России или Беларуси.

Ранее НОК Украины призвал МОК не допускать россиян до ОИ-2024 в Париже даже в нейтральном статусе. В организации пригрозили бойкотом, однако, в МОК подчеркнули, что не будут идти на такие требования. Окончательное решение по участию россиян и белорусов будет принято «в соответствующее время».

источник: «Советский спорт»
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