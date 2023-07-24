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Исинбаеву хотят исключить из состава центрального штаба ОНФ

Высказывания легкоатлетки вызвали критику.
24 июля 2023 23:05
автор: Александр Поволоцкий

Двукратная олимпийская чемпионка Елену Исинбаеву может лишиться места в центральном штабе Общероссийского народного фронта.

Ранее 41-летняя спортсменка назвала номинальным воинское звание майора. Исинбаева получила его за выступление в составе ЦСКА.

Как сообщает ТАСС, вопрос по поводу 41-летней спортсменки будет рассмотрен на внеочередном заседании ОНФ. Решение о прыгуньи с шестом примут путем заочного вопросного голосования.

Отмечается, что участникам движения уже разослали материалы для голосования.

Добавим, что на данный момент спортсмены из России, принадлежащие к военным и силовым структурам, не могут претендовать на нейтральный статус для участия в международных стартах.

источник: ТАСС
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