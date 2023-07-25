Стало известно, какой недвижимостью Исинбаева владеет в Испании

Испанское издание El Digital Sur раскрыло подробности о том, какой недвижимостью на острове Тенерифе владеет двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Так, у россиянки имеется дом в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона. Площадь недвижимости, которая представляет собой элитный дуплекс, составляет около 200 квадратных метров.

Кроме того, легкоатлетка владеет собственностью в курортном городке Кальяо Сальвахе и автомобилем, зарегистрированным на имя мужа, бывшего метателя копья Никиту Петинова.

Исинбаева зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе со своим мужем и детьми, которые получают образование на юге Тенерифе. У нее также есть регистрация и идентификационный номер (NIE), который присваивается иностранцам, связанным с Испанией в силу своих экономических, профессиональных или социальных интересов.