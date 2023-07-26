Богословская назвала Томаса Баха слабым руководителем

Серебряный призер Олимпийских игр Ольга Богословская назвала главу МОК Томаса Баха слабым руководителем.

«МОК своими заявлениями уже давно себя дискредитировал и доказал общественности, что не имеет веса в этих политических играх. Это указывает на то, что в организации очень слабое управление. Томас Бах — слабый руководитель», — приводит слова Богословской RT.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.