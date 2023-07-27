Чемпионка Европы по прыжкам в высоту Купцова призвала прекратить травлю Исинбаевой

Чемпионка Европы — 2002 по прыжкам в высоту Марина Купцова поддержала свою коллегу по виду спорта Елену Исинбаеву.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сказала, что продолжит работать в МОК. Она назвала свое воинское звание майора, полученное в ЦСКА, «номинальным».

«Она могла спокойно уйти из спорта в 25 лет. Но не ушла — потому что у неё была ответственность за страну. Нельзя зачёркивать карьеру человека, который принёс стране столько золотых медалей на крупных международных турнирах. Я даже не знаю, кого можно поставить с ней в один ряд. Надо прекратить травлю. Говорят, что она отреклась. Я свидетель воочию её спортивной судьбы. Если бы не было патриотизма и чувства ответственности за страну — не было бы результатов! Деньги — второстепенный фактор, они прилагаются. Если в голове только деньги, результата не будет, поверьте. Это закон спорта», — сказала Купцова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Елена Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и 28-кратной мировой рекордсменкой в прыжках с шестом. Её мировой рекорд (5,06 м), установленный в 2009 году, не побит до сих пор.