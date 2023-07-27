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Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта

Решение было принято заочным голосованием.
Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта
27 июля 2023 12:49
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Известная российская легкоатлетка Елена Исинбаева больше не является членом центрального штаба Народного фронта. Об этом информирует ТАСС.

По данным источника, решение было принято заочным голосованием. Отмечается, что одним из мотивов такого решения послужило «ее неучастие в работе Народного фронта и центрального штаба движения».

Напомним, Исинбаева уехала на ПМЖ в Испанию. Находясь в этой стране, спортсменка заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

За свои высказывания двукратная олимпийская чемпионка попала под шквал критики, а глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать махачкалинский стадион, названный в её честь.

источник: ТАСС
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