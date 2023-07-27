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Вяльбе назвала Исинбаеву глупой девочкой

Глава ФЛГР отреагировала на слова легкоатлетки о воинских званиях.
27 июля 2023 14:01
автор: Артур Гичунцев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала заявление двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Напомним, известная легкоатлетка, уехавшая на ПМЖ в Испанию, заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

«Что касается ее высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка», – сказала Вяльбе «РИА Новостям».

Ранее сообщалось, что Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта.

источник: «РИА Новости»
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