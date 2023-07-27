Мамиашвили встал на защиту Исинбаевой после слов о номинальных званиях в ЦСКА: что тут такого?

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о своем отношении к скандальному заявлению Елены Исинбаевой.

Напомним, известная легкоатлетка, уехавшая на ПМЖ в Испанию, заявила, что её воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.

«Меня вообще не волнует, где она живет. Имеет полное право, свои деньги она заработала каждодневным трудом и великолепными результатами. Убежден, что она – глубочайший патриот страны при любых обстоятельствах.

Если же говорить о ее словах про номинальные звания, то что тут такого? Она ведь за танком не бегала, стрелком-наводчиком не была», – сказал Мамиашвили.

Ранее сообщалось, что Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта.