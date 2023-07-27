Тягачев заявил, что никто не ставил вопрос об исключении Исинбаевой из ОКР

Бывший президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев высказался об исключении двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой из состава исполкома ОКР.

Ранее президент организации Станислав Поздняков заявил, что спортсменка дистанцировалась от работы и два года не появлялась на заседаниях.

«Я знаю Елену Исинбаеву всю жизнь, много с ней общались. Плохого ничего не могу сказать. Если бы президент ОКР поставил вопрос перед членами исполкома, что она не посещает заседания, мы бы что-то решили коллегиально. Но никто не ставил такого вопроса. Мы не голосовали за ее исключение из исполкома ОКР», - приводят «РИА Новости» слова Тягачева.

Напомним, Исинбаева уехала на ПМЖ в Испанию. Находясь в этой стране, спортсменка заявила, что ее воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, носят номинальный характер.