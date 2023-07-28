ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Олимпийский чемпион в прыжках с шестом отстранен за нарушение допинговых правил

В пробе спортсмена найдены следы остарина.
28 июля 2023 19:15
автор: Александр Евграфов

Чемпион Олимпийских игр 2016 года прыгун с шестом Тьяго Браз временно отстранен из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

По данным сотрудников организации, в пробе спортсмена обнаружены следы остарина, запрещенного вещества.

29-летний Браз является олимпийским чемпионом 2016 года, он победил в прыжках с шестом на домашней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На следующей олимпиаде в Токио он завоевал бронзу.

источник:
Тягачёв заявил, что никто не ставил вопрос об исключении Исинбаевой из ОКР
Ранее спортсменка была исключена из центрального штаба ОНФ.
27.07.2023 16:00
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
Мамиашвили встал на защиту Исинбаевой после слов о номинальных званиях в ЦСКА: что тут такого?
Функционер также подчеркнул, что его не волнует переезд легкоатлетки в Испанию.
27.07.2023 15:15
Легкая атлетика
автор: Артур Гичунцев
Вяльбе назвала Исинбаеву глупой девочкой
Глава ФЛГР отреагировала на слова легкоатлетки о воинских званиях.
27.07.2023 14:01
Легкая атлетика
автор: Артур Гичунцев
Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта
Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта
Решение было принято заочным голосованием.
27.07.2023 12:49
Легкая атлетика
автор: Артур Гичунцев
Чемпионка Европы по прыжкам в высоту Купцова призвала прекратить травлю Исинбаевой
Ранее олимпийская чемпионка отреклась от воинского звания ради работы в МОК.
27.07.2023 09:26
Легкая атлетика
автор: Виталий Овсянников
Богословская назвала Томаса Баха слабым руководителем
Она считает, что глава МОК давно себя дискредитировал.
26.07.2023 19:21
Легкая атлетика
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, какой недвижимостью Исинбаева владеет в Испании
Ранее Исинбаева опубликовала в социальной сети пост, в котором назвала себя «человеком мира».
25.07.2023 22:27
Легкая атлетика
автор: Степан Шереметьев
Исинбаеву хотят исключить из состава центрального штаба ОНФ
Высказывания легкоатлетки вызвали критику.
24.07.2023 23:05
Легкая атлетика
автор: Александр Поволоцкий
На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований, в которых участвуют россияне
На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований, в которых участвуют россияне
Позиция МОК вынудила украинцев пересмотреть свои планы.
23.07.2023 18:11
Легкая атлетика
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.