Олимпийский чемпион в прыжках с шестом отстранен за нарушение допинговых правил

Чемпион Олимпийских игр 2016 года прыгун с шестом Тьяго Браз временно отстранен из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

По данным сотрудников организации, в пробе спортсмена обнаружены следы остарина, запрещенного вещества.

29-летний Браз является олимпийским чемпионом 2016 года, он победил в прыжках с шестом на домашней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На следующей олимпиаде в Токио он завоевал бронзу.