Тимур Моргунов стал победителем открытого чемпионата Беларуси по прыжкам с шестом 

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов выиграл в соревнованиях на открытом чемпионате Беларуси по лёгкой атлетике.

Отметим, что 26-летний спортсмен продемонстрировал результат в 5,8 метра. На второй строчке оказался Матвей Волков с результатом 5,70 м. Ранее он сменил российское гражданство на белорусское. Бронзовым призёром соревнований стал россиянин Александр Соловьёв, который смог преодолеть 5,7 метра.

Добавим, что в 2018 году Моргунов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы 2018 года. Он также является трёхкратным чемпионом России.