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Бывшая российская легкоатлетка заявила, что в США нет свободы слова

Некоторые темы лучше не обсуждать.
Бывшая российская легкоатлетка заявила, что в США нет свободы слова
30 июля 2023 12:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Прыгунья в высоту Елена Куличенко, сменившая российское спортивное гражданство на кипрское, высказалась о свободе слова с США.

«Все говорят про свободу слова, но там её вообще нет. Да, они могут легко говорить про политику и хейтить президента. Однако если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы – это всё. Отменят навсегда!» — приводит Sports.ru слова легкоатлетки.

Куличенко 21 год, спортсменкой Кипра она стала в 2021 году, в этом сезоне ей разрешили выступать на международном уровне, прыгунья принесла Кипру первую золотую медаль в истории молодёжных чемпионатов Европы по лёгкой атлетике.

источник: Sports.ru
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