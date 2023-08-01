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Четырехкратный олимпийский чемпион Фара объявил о завершении карьеры

Британец намерен завершить ее на дистанции, где трижды побеждал.
01 августа 2023 08:33
автор: Александр Евграфов

Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара заявил, что лондонский полумарафон станет его последним забегом в профессиональной карьере, сообщает The Mirror.

«Я очень жду своего последнего лондонского забега. Это радостное и грустное чувство, потому что я в последний раз буду участником соревнований в своем родном городе. Но вместе с тем это будет замечательный день. Я знаю, что местные зрители будут поддерживать меня, как они всегда это делают. Жду возвращения в Лондон и надеюсь привезти домой победу в последний раз», - цитирует 40-летнего британца источник.

Фара побеждал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро на дистанцию 5 и 10 тысяч метров, шесть раз становился чемпионом мира и пять раз чемпионом Европы. Также Фара трижды выигрывал лондонский полумарафон The Big Half. В этом году забег в столице Великобритании состоится 3 сентября.

источник: The Mirror
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